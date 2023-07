Brussel zet tanden in aanpak handel in losse haaienvinnen

Het afsnijden van vinnen aan boord van EU-vaartuigen en in EU-wateren is verboden, en haaien moeten in zijn geheel in de havens worden aangeboden. Maar controle daarop is volgens de actievoerders zeldzaam. Losse vinnen worden nog steeds illegaal achtergehouden, overgeladen of aangeland.

Ontvinnen

Het dagelijks EU-bestuur noemt het ontvinnen van haaien een „wrede en illegale” praktijk, en stelt dat haaien terug in zee worden gegooid terwijl ze mogelijk nog in leven zijn. „De commissie juicht het initiatief toe” om een einde aan de handel in losse haaienvinnen te maken, maar de EU heeft wel met regels van de wereldhandelsorganisatie WTO te maken. De EU is momenteel een grote speler op de wereldmarkt in haaienproducten. In veel Aziatische landen wordt haaienvinnensoep bijvoorbeeld als een delicatesse beschouwd waarvoor veel geld wordt neergelegd.

Het burgerinitiatief had als campagnenaam Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel. Het Europees burgerinitiatief werd in 2012 geïntroduceerd om EU-inwoners meer inspraak te geven bij Europese wetgeving. De organisatie van een burgerinitiatief moet aan een reeks voorwaarden voldoen voor de commissie kan besluiten ermee aan de slag te gaan, maar ze is niet verplicht met wetsvoorstellen te komen.