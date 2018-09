Vier aandelen uitgelicht

TKH Group presteerde afgelopen maand bovengemiddeld, mede dankzij goede cijfers over het eerste kwartaal. Het technologiebedrijf is in 2015 sterk van start gegaan. De omzet steeg met 7,1%, autonoom bedroeg dit 2,2%. De vijf grootste bandenproducenten ter wereld raken in toenemende mate geïnteresseerd in de revolutionaire bandenvouwmachines van TKH. Het Add Value Fund verwacht dat de opgaande trend in omzet en winst de komende kwartalen wordt voortgezet. Met name de vraag naar vision- en sensortechnologie zal sterk groeien vanwege het gemak waarmee het gekoppeld kan worden aan besturingssystemen. De belangrijke afzetmarkt China zal over 12 tot 18 maanden weer normaliseren, denkt TKH. ASMI ASMI sloot ook een gunstig eerste kwartaal af. Traditioneel geeft het bedrijf geen prognose over het hele jaar. De fondsbeheerders van Add Value hopen op een nieuw aandeleninkoopprogramma. Het management van ASMI wil daartoe pas overgaan als er voldoende cash aanwezig is en nadat onderzocht is wat de meest optimale manier is om aandeelhouders een extra uitkering te geven. De opties bestaan uit een nieuw aandeleninkoopprogramma, een agio-uitkering of een verhoging van het cashdividend. ASMI is optimistisch gestemd en heeft het marktaandeel weten te vergroten. Kendrion Kendrion heeft ook in het achterliggende kwartaal de stijgende trend in omzet en resultaat weten voort te zetten. Er werd een nieuw omzetrecord gerealiseerd. De economische omstandigheden in de eindmarkten zijn gunstig, zoals ook blijkt uit de verdere stijging van het orderboek. Burgers en Wiersma hebben er alle vertrouwen in dat Kendrion de financiële doelstellingen in de komende jaren weet te realiseren. Hunter Douglas Hunter Douglas, producent van onder meer luxaflex (Foto: Reed Business Media), presenteerde solide cijfers over het eerste kwartaal. Met uitzondering van Azië werden in alle geografische gebieden hogere resultaten behaald. In Noord-Amerika is sprake van een zeer gunstige ontwikkeling, daar groeide het volume met 14%. Teleurstellend was de omzetkrimp van 9% in Azië. De winstmarges verbeterden over de hele linie.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik