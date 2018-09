Liever een ervaren zzp'er dan een goedkope

Dit blijkt uit de tweede editie van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor zp'ers in de zakelijke dienstverlening. Uit analyses van honderden opdrachten bleek er wordt gekozen voor een kandidaat die gemiddeld 4% meer vraagt dan het gemiddelde uurtarief.

In het eerste kwartaal van 2015 was er een verschil van 3,50 tussen het gemiddelde aangeboden tarief en het betaalde tarief. ZP facts denkt dat dit komt doordat opdrachtgevers vooe ervaren professionals kiezen: zij zijn bereid gemiddeld 4% meer te betalen voor ervaring, kennis en kunde. Een goede prijs- kwaliteitsverhouding staat voorop. Dit is goed nieuws voor ervaren professionals. Het wil natuurlijk niet zeggen dat een zp’er beter een hoger uurtarief kan vragen en daarmee meer kans heeft op een opdracht.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal zijn de gemiddelde aangeboden tarieven gestegen. Zelfstandig professionals durven dus meer te vragen. Het goede nieuws voor de zp'ers is dat ook een stijging van betaalde tarieven zichtbaar is, gemiddeld 3 euro ten opzichte van kwartaal 4 van 2014.