’Mei wordt goede maand voor eigenaar zonnepanelen’

Branchevereniging Techniek Nederland meldt dit heuglijke feit maar plaatst er direct een kanttekening bij.

Als er niet snel meer werk wordt gemaakt van het lokaal opslaan van elektriciteit stuiten we binnenkort op de grenzen van de capaciteit van het elektriciteitsnet. In 2022 schakelden omvormers van zonnepanelen zich in sommige gebieden al automatisch uit omdat ze niet meer aan het net konden leveren. Dat gaat waarschijnlijk vaker voorkomen, waarschuwt de vereniging van technische bedrijven.

Hoogste opbrengst

In mei schijnt de zon gemiddeld genomen 223 uren. Daarna volgen juni en juli als maanden met de meeste zonuren. De meeste eigenaren van zonnepanelen - inmiddels ruim twee miljoen - merken dat zij in deze maand de hoogste opbrengst hebben.

In Nederland is nu 14% van de elektriciteitsproductie afkomstig van zonnestroom, blijkt uit onderzoek van energie-denktank Ember. Daarmee zijn we koploper in Europa. Mondiaal hebben alleen Jordanië en Chili een groter aandeel zonnestroom. Na Nederland komen in Europa Griekenland en Hongarije.