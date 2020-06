Vakantieparken Roompot in Amerikaanse handen

Roompot werd in 1965 opgericht in Zeeland. Het bedrijf bezit 33 vakantieparken in Nederland, Duitsland en België die direct worden uitgebaat. Daarnaast werkt Roompot samen met nog eens 100 andere vakantieparken waarvoor het onder andere de verhuur verzorgt.

Het verkoopproces zou in september beginnen, maar werd begin dit jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. KKR heeft al leningen uitstaan bij Roompot en troefde andere investeerders af. De vraagprijs was €1 miljard.