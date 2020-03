’Helft energie straks uit waterstof’

Koning Willem-Alexander was afgelopen zomer bij de opening van een waterstofinstallatie in Veendam. Ⓒ ANP

Den Haag - Het kabinet ziet een grote rol weggelegd voor waterstof in de toekomstige Nederlandse energievoorziening. Ons land moet een ’spil’ worden, zowel in de handel in waterstof als in het aantrekken van bedrijvigheid.