Blik beleggers gericht op brexit, corona en OPEC

De onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk werden dit weekend in Londen hervat. Er is nog maar weinig tijd en onderhandelingen in persoon worden onontbeerlijk geacht om te kunnen slagen. In Londen trof EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zijn Britse evenknie David Frost en zijn team.

Beleggers zullen ook uitkijken naar de omzetcijfers van winkels, de week na Black Friday. Het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn is normaal gesproken een drukke periode voor winkeliers. Maandag na Thanksgiving staat bekend als Cyber Monday, waarbij koopjesjager op internet zoeken naar de beste deals.

ABN AMRO

ABN AMRO geeft aandeelhouders maandag meer duidelijkheid over de nieuwe strategie van de bank. De zogeheten Investor Update van 30 november wordt online gehouden. Volgens ABN AMRO zal in de presentatie aan beleggers onder meer worden ingegaan op de efficiëntie van de bedrijfsprocessen en de financiële doelstellingen en kapitaalpositie van de bank.

Accsys presenteert maandag halfjaarcijfers. In een handelsupdate van half september meldde het houtbedrijf dat de verkopen stevig waren hersteld, na een sterke terugval in de vraag april als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Accsys verwachtte toen dat het herstel zich zou doorzetten als de coronapandemie het productieproces niet zou verstoren.

Inkoopmanagersindex

Op macro-economisch gebied staan er gegevens op de rol van marktonderzoeker Markit over de inkoopmanagersindex van de industrie en diensten in onder meer Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast worden de laatste inflatiecijfers bekendgemaakt van de eurozone. Duitsland en de Verenigde Staten komen met nieuwe cijfers over de werkgelegenheid.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie vrijdag 0,7 procent hoger op 611,67 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 914,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 0,6 procent noteren, Londen bleef wat achter met een winst van 0,1 procent.

In New York waren vrijdag kleine plussen te zien. De handelsweek op Wall Street was korter dan normaal. Donderdag vierden Amerikanen Thanksgiving en bleven de Amerikaanse beurzen dicht. De dag erna zijn de beurzen in New York maar een deel van de dag open geweest.