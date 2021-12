Kerstcadeau Hoge Raad: spaartaks deugt niet

Door bij deze spaarders met een fictief rendement te rekenen worden de fundamentele rechten van deze belastingbetalers geschonden, zo oordeelt de Raad. Spaarders hadden over hun belastingaangifte 2017 en 2018 massaal bezwaar gemaakt en rechtszaken aangespannen.

„Dit is een prachtig kerstcadeau van de Hoge Raad”, zegt belastingexpert Cor Overduin van advieskantoor Grant Thornton en die de Bond voor Belastingbetalers bijstaat in die rechtszaken. „Het is ook ongekend dat de Hoge Raad zo ver gaat en het kabinet terugfluit.” Volgens de hoogste rechter moet aan de belastingplichtige in een zaak ’rechtsherstel’ geboden worden.

De uitspraak heeft in principe alleen gevolgen voor de spaarders die zich bij het massaal bezwaar hebben aangesloten. „Maar iedereen is wel wakker nu, ik verwacht dat volgend jaar voor de belastingaangifte 2021 alle 1,3 miljoen spaarders die het betreft hun vinger op gaan steken.”

Het nieuwe kabinet is voornemens om uiteindelijk vanaf 2025 met werkelijke gemaakte rendementen te gaan rekenen in plaats van de het huidige zogeheten forfaitair - fictief - rendement. Onduidelijk nog is of dit als gevolg van deze uitspraak toch eerder gaat gebeuren. Het heffingsvrij vermogen is al wel een aantal keer verhoogd en stijgt volgend jaar naar €50.650, vanaf 2023 loopt dit nog op naar €80.000.

,,Duidelijk is dat dit een arrest is met grote impact”, zo laat het ministerie van Financiën weten. Nog niet is te zeggen hoeveel minder box 3-heffing er over de jaren 2017 en 2018 betaald hoeft te worden, en wat dit betekent voor de jaren erna. Ook wordt volgens Financiën nog bezien of het arrest gevolgen heeft voor de box 3-belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt.