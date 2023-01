Verzekering vergoedt geen extra luiers voor baby met gezwel

Nadat het jongetje op 6 oktober 2021 is geboren, doet de vrouw in februari 2022 een verzoek bij de zorgverzekering om zes luiers per dag te vergoeden. Het zijn de zes luiers die ze extra nodig heeft vanwege de aandoening van haar baby. Op 10 mei 2022 wordt haar verzoek afgewezen. En na een extra poging van de vrouw en een tweede afwijzing door de verzekeraar stapt de vrouw naar de Geschillencommissie.

Chronische aandoening

De verzekeraar wijst het verzoek af omdat incontinentiemateriaal voor kinderen onder de drie jaar niet verstrekt of vergoed wordt. Maar volgens de moeder gaat het niet om incontinentiemateriaal, maar om een hulpmiddel bij de behandeling van een chronische aandoening. Bovendien worden luiers onder voorwaarden wel verstrekt aan kinderen vanaf vijf jaar met aandoeningen. De verzekeraar wil echter geen uitzondering maken omdat hij al zijn verzekerden gelijk wil behandelen.

De Geschillencommissie concludeert dat de situatie weliswaar vervelend is voor de ouders en hun zoontje, maar dat de verzekeraar de luiers niet hoeft te vergoeden.