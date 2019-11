Fed ziet 'bescheiden' groei in VS

De studie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. De gegevens zijn actueel tot 18 november. Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over de toekomst van het rentebeleid.

Naar verwachting zal de Fed dit jaar niet verder tornen aan zijn belangrijkste rentetarieven, zo bleek onlangs al uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de koepel van centrale banken. De Fed verlaagde eind oktober de rente in de VS voor de derde keer dit jaar in een poging de nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie te wapenen tegen afremming van de wereldeconomie.