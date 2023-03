Topvrouw Shell Nederland: gasveld Groningen kan dit jaar dicht

Eind januari adviseerde de Gasunie, die gasleidingen en -opslagen beheert, het kabinet nog om het Groningenveld dit jaar op de waakvlam te houden en niet definitief te sluiten. Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland blijft het namelijk onzeker of Nederland de komende winter aan voldoende gas kan komen, dus kun je beter nog de optie van Gronings gas achter de hand houden, redeneerde Gasunie.

„Het is misschien oncomfortabel in een energiecrisis dat je iets echt uit gaat zetten, maar de waakvlam is nog best substantieel en dan hou je aardbevingen”, zei Van Loon. Volgens haar vinden ook veel andere betrokkenen bij het Groningse gasveld dat het verantwoord is om de gaskraan definitief dicht te draaien.

De Tweede Kamer riep staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) ook al op het advies van Gasunie naast zich neer te leggen. Hij neemt naar verwachting tot juni de tijd om daar een besluit over te nemen.

’Versnellen’

Shell was als een van de aandeelhouders van de NAM jarenlang verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen, die naar later bleek aardbevingen veroorzaakte. Het bedrijf draait nu ook financieel op voor schadeherstel en de versterking van huizen in het bevingsgebied.

„De schade- en versterkingsopgave moet versnellen en daar komt meer bij kijken, weten we nu. Het is complex”, zei de Shell-topvrouw daarover. „Het kabinet moet kijken hoe dat anders kan en wij hebben gezegd: we zijn bereid om te kijken we dat mogelijk kunnen maken.”