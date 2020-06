Waarom zo veel verzet tegen het pensioenplan?

Wat een cruciale dag moest worden voor de pensioenen, is uitgelopen op een drama. Vakbond FNV, de laatste schakel in de pensioenonderhandelingen, heeft de stemming vanwege intern verzet en ‘technische problemen’ met twee weken uitgesteld. DFT-verslaggever Martin Visser begrijpt het besluit van de vakbond, maar is zeer kritisch op het FNV-bestuur en minister Koolmees. Er zijn dramatische stuurfouten gemaakt, zo laat hij weten in de podcast Kwestie van Centen met Herman Stam.