FNV dreigt met ’hete zomer’ op Schiphol: vliegreizigers mogelijk dupe

„De tijd van lief vragen is voorbij. Dat hebben we drie jaar gedaan. We gaan praten, er komt een akkoord en anders volgen er werkonderbrekingen. Mijn leden willen geen stipheidsacties meer, die zijn er klaar mee”, aldus Joost van Doesburg van vakbond FNV. Die kondigde woensdagochtend aan dat er voor de zomer een akkoord moet liggen met de Schiphol Group over veel betere werkomstandigheden op de luchthaven. „Anders volgt een hete zomer.”

Koffersjouwers

De vakbond eist dat de lonen voor afhandelaars (koffersjouwers en incheckers), beveiligers, schoonmakers en chauffeurs van de bussen op de luchthaven naar 14 euro gaan. Dat is een forse verhoging; die lonen liggen nu in sommige gevallen onder de 11 euro per uur. Voor de afhandelaars was onlangs afgesproken dat het loon over drie jaar op 14 euro zou liggen, maar de FNV wil na twee weken chaos op Schiphol doorpakken.

Voor vakantiegangers doemt daarmee een nieuw doembeeld op. Dinsdag kondigde Schiphol-directeur Dick Benschop aan dat als de personele bezetting in de zomer niet op orde is – en dat lijkt een zekerheidje – er vooraf vluchten geschrapt zullen worden. Nu moeten ze er ook rekening mee houden dat als Schiphol niet over de brug komt, werknemers het werk neer zullen gooien en hun vakantie alsnog in het water valt.

Vaste banen

FNV eist dat Schiphol in overleg gaat en dat er voor de zomer een akkoord ligt. De bond eist daarbij ook dat het aantal vaste banen op de luchthaven naar 80 procent gaat. Dat is met het oog op de veiligheid, legt Van Doesburg uit. Als er veel onervaren krachten werken, is de kans op brokken namelijk groter. Ook liggen er eisen op het gebied van opleidingen en de mogelijkheid om aaneengesloten vakantie op te nemen. „Daarmee is het personeelstekort voor de zomer niet opgelost, maar zo worden wel de kwaliteit en veiligheid van het werk van de mensen die er dan werken geborgd.”

De afgelopen meivakantie ontaarde in een chaos op de luchthaven door een schreeuwend tekort aan handjes bij met name de security. Ook bij andere takken is een personeelstekort. Bovendien ging een deel van het personeel van de afhandelingstak van de KLM op de eerste dag van de vakantie in een wilde staking, met annuleringen en gigantische vertragingen tot gevolg.

Bekijk ook: Hoe de kiem voor huidige problemen op Schiphol al tien jaar geleden werd gelegd

’Meer betalen’

Dinsdag eisten onder meer reiskoepel ANVR en vakantievlieger Corendon ook al dat Schiphol de zaken op orde zou brengen. Corendon-topman Steven van der Heijden gaf al aan dat het voor de hand lag dat Schiphol de werknemers die het zware werk doen op de luchthaven meer zal moeten betalen, om zo genoeg mensen aan te kunnen trekken.