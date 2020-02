’Groot stekkervliegtuig nog onmogelijk’

Dat zegt technisch expert Joris Melkert van TU Delft in reactie op de plannen van de Britse prijsvechter EasyJet en Wright Electric om rond 2030 een elektrisch vliegtuig met 189 zitplaatsen op de markt te brengen. Dat is vergelijkbaar met een Boeing 737. Er is een ontwikkelingsprogramma voor een 1.5MW elektromotor gelanceerd, samen met nieuwe systemen voor vluchtbesturing en energiebeheersing.

Bekijk ook: Elektrisch vliegen komt in stroomversnelling

„We zijn van plan om in de loop van volgend jaar grondtesten uit te voeren met de motor, gevolgd door de eerste testvluchten op kleine schaal in 2023. Het toestel kan vanaf 2030 commerciele vluchten uitvoeren”, aldus Wright.

"Hybride vluchten voor 200 passagiers dichterbij"

Volgens Melkert is zo’n krachtige elektromotor in de lucht alleen mogelijk in combinatie met een verbrandingsmotor die tijdens de vlucht stroom genereert. „Als daarvoor dan biobrandstof of synthetische kerosine wordt getankt, zijn we een eind op weg om groener te vliegen. Ook Airbus en Rolls Royce zijn daar net als Boeing mee bezig”, meent hij.

„De ontwikkelingen gaan razensnel in met name de Verenigde Staten. De overheid investeert daar vele miljoenen in elektrisch vliegen”, zegt directeur William Vet van EasyJet Nederland.

Ruim een jaar geleden presenteerde Wright Electric al een prototype voor een vliegtuig van negen inzittenden. „Inmiddels is de technologie zo ver gevorderd, dat er een vliegtuig met 186 stoelen op de tekentafel ligt”, aldus Vet.

Doorbraak

Het doel is volgens hem om tussen 2030 en 2035 de afstand tussen Amsterdam en Londen met een electrisch-hybride vliegtuig af te leggen. „Als het lukt om zo’n toestel te ontwikkelen, dan zou dat een doorbraak kunnen worden.”

De luchtvaartsector breekt zich het hoofd om te komen tot een milieuvriendelijker operatie, als gevolg van toenemende maatschappelijke en politieke druk. Dit is niet eenvoudig, omdat het jaren duurt om een nieuw vliegtuig te ontwikkelen. Dat kost miljarden.

„Het bouwen van het grote prototype Wright1 is het probleem niet. De meeste tijd zal gaan zitten in de certificering van het vliegtuig”, stelt Vet. Dit laatste proces neemt jaren in beslag. Toch is Vet overtuigd op de goede weg te zitten met de semi-elektrische kist, waar toch nog altijd veel scepsis over bestaat.

Kleine sportvliegtuigjes voor twee personen zijn al wel 100% elektrisch, zoals de Alpha Electro van fabrikant Pipistrel die een uur op de accu kan vliegen. In de maak zijn stekkertoestellen voor tien tot vijftien inzittenden. Onder meer KLM investeert veel in duurzame brandstof.