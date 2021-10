Heineken houdt hoofdpijn van corona, pilsje wordt duurder

Heineken verkocht in het derde kwartaal 60,2 miljoen hectoliter bier. Dat is fors minder dan de 62,1 miljoen hectoliter waar analisten van waren uitgegaan. Analisten gingen uit van een autonome verkoopdaling van 2,3%, maar die kwam uit op 5,1%.

De verkoopdaling is volledig te danken aan Azië en de Pacific. Daar daalde de verkoop autonoom met 37,4%. „Zoals verwacht werd onze regio Azië-Pacific zwaar getroffen door de pandemie in het derde kwartaal”, zegt Heineken-baas Dolf van den Brink. „We zien de eerste tekenen van herstel.”

In Europa daalde de verkoop met 2,3% tot 23,5 miljoen hectoliter. Alleen in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa wist de brouwer meer bier te tappen dan in het derde kwartaal van 2020. Daar verkocht Heineken 9,6 miljoen hectoliter, een stijging van 5,5%.

Heineken-baas Dolf van den Brink ziet ’tekenen van herstel’. Ⓒ Bloomberg

Verkoopvolume

Opvallend is dat het merk Heineken zelf beduidend minder vatbaar is voor de tegenwind. Die wist in alle aanwezige regio’s het verkoopvolume te vergroten, zelfs is Azië-Pacific met 5,3%. Van het Heineken-merk werk in het derde kwartaal 12,8 miljoen hectoliter verkocht, 8% meer dan dezelfde periode vorig jaar.

Overigens boekt Heineken over de hele eerste negen maanden van dit jaar nog steeds een plus ten opzichte van de eerste drie kwartalen van coronajaar 2020. In totaal heeft Heineken 170,1 miljoen hectoliter verkocht, een organische groei van 4%. Daarvan is 35,5 miljoen hectoliter van het merk Heineken, een groei van 15,1%.

Qua nettowinst zit Heineken weer op de lijn van het pre-coronajaar 2019, waar een nettowinst van €1,7 miljard werd geboekt in de periode van januari tot en met september. Over de eerste negen maanden van dit jaar rapporteerde de brouwer een winst van ruim €3 miljard, maar dat is inclusief €1,3 miljard van de Indiase bierbrouwer United Breweries die eerder dit jaar werd overgenomen. In 2020 was dat nog €396 miljoen.

Prijsverhoging

Van den Brink benadrukt in het persbericht dat de grondstoffen fors duurder worden, maar de brouwer houdt de winstverwachtingen voor het jaar overeind. Kostenstijgingen wil de brouwer opvangen door prijsverhogingen en besparingen in de eigen organisatie.