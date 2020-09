Bouwer BAM op de schop: honderden banen op de tocht

In totaal telt BAM ongeveer 18.000 medewerkers. Het Nederlandse bedrijf is in meerdere landen actief. BAM verwacht dat dit programma zal zorgen voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro per jaar, wat de winstgevendheid structureel moet verbeteren. Het bedrijf hoopt de ingrepen in de komende zes maanden te implementeren, waardoor de kosten volgend jaar al omlaag zullen gaan.

Topman Ruud Joosten, die begin september aantrad bij het bedrijf, verwijst in een toelichting naar de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar. BAM werd onder meer geraakt door de coronacrisis, die de effectiviteit op de bouwplaats en het vertrouwen geen goed doen. Door de coronamaatregelen kwamen er ook bouwwerkzaamheden tijdelijk stil te liggen. Daarnaast kampt de onderneming met verliezen bij BAM International en andere problemen.

’Pijnlijk, maar noodzakelijke stap’

„Hoewel dit een pijnlijke beslissing is voor de betreffende medewerkers, is het een noodzakelijke stap om de financiële prestaties van BAM te verbeteren”, geeft Joosten aan. Zijn voorganger Rob van Wingerden vertrok eerder dit jaar onverwachts. Onder zijn bewind ging BAM de mist in met diverse klussen. Zo vielen de kosten voor sluisproject OpenIJ bij IJmuiden vele malen hoger uit dan begroot. Naast die probleemprojecten kreeg BAM net als sectorgenoten te maken met de PFAS- en stikstofkwestie, nadat de Raad van State vorig jaar het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig verklaarde.