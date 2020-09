Bouwer BAM pakt de bijl: ruim duizend banen op de tocht

In totaal telt ’s lands grootste bouwer ongeveer 18.000 medewerkers. Het Nederlandse bedrijf is in meerdere landen actief. BAM verwacht dat dit programma zal zorgen voor kostenbesparingen van €100 miljoen per jaar, wat de winstgevendheid structureel moet verbeteren. Een woordvoerder van BAM zegt desgevraagd het nog niet duidelijk is om hoeveel banen het gaat. De gewenste besparing, afgezet tegen de loonsom, zou een vermindering betekenen van circa 1200 banen, 7% van het personeelsbestand.

Met de aankondiging drukt de per 1 september aangetreden topman Ruud Joosten meteen zijn stempel. BAM had het in het afgelopen halfjaar moeilijk als gevolg van de coronacrisis, met name in Duitsland en België. Door de coronamaatregelen kwam de bouw daar tijdelijk stil te liggen. Maar BAM heeft geen vet meer meer op de botten als gevolg van enorme projectverliezen in de afgelopen jaren. Zo moest ’s lands grootste bouwer meer dan €100 miljoen afboeken op de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, naast zeperds als de bouw van een museum in Dubai. Eerder kondigde BAM al aan de activiteiten van de zogeheten divisie ’International’ af te bouwen.

’Pijnlijk, maar noodzakelijke stap’

„Hoewel dit een pijnlijke beslissing is voor de betreffende medewerkers, is het een noodzakelijke stap om de financiële prestaties van BAM te verbeteren”, geeft Joosten aan. Zijn voorganger Rob van Wingerden vertrok eerder dit jaar onverwachts. Het lukte hem in de afgelopen jaren niet om het lek boven te krijgen en BAM te sturen naar een stabiele operationele marge van 2%. Naast de problemen met de eigen kostenbeheersing, had BAM net als sectorgenoten te maken met de pfas en stikstofkwestie, nadat de Raad van State vorig jaar het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig verklaarde.

De aankondiging is deels een deja-vu. Een aantal jaren geleden besloot BAM na zepers met de nieuw bouw van het hoofdkantoor van de NAVO in Brussel ook al eens €100 miljoen structureel per jaar te besparen. Toen richtte BAM zich in eerste instantie op ’laaghangend fruit’, zoals inkoop en overige kosten. Deze besparing is in de afgelopen jaren door nieuwe projectverliezen verdampt. Om die reden wordt nu het mes in het personeelsbestand gezet.