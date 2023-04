Premium Het beste van De Telegraaf

Fusie UBS en Credit Suisse kan tot vier jaar duren

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

De aandeelhoudersvergadering van UBS in Basel is gelijk de laatste dag van Ralph Hamers als topman van de bank. Ⓒ ANP/HH

Basel - „Een historische dag waarvan we hoopten dat die nooit zou plaatsvinden”, zo markeert president-commissaris Colm Kelleher de overname van Credit Suisse door zijn UBS. Dat gebeurde twee weken geleden, onder hoge druk. „Helaas was het niet mogelijk om uw toestemming te vragen”, zei Kelleher op de jaarvergadering tegen de aandeelhouders van UBS. Het was gelijk de laatste dag voor Ralph Hamers als topman van de bank.