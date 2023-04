Premium Het beste van De Telegraaf

Fusie UBS en Credit Suisse kan tot vier jaar duren

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

De aandeelhoudersvergadering van UBS in Basel is gelijk de laatste dag van Ralph Hamers als topman van de bank. Ⓒ ANP/HH

Basel - Ralph Hamers kreeg na zijn openingsspeech een warm applaus van de ruim 1100 aanwezige aandeelhouders van UBS in Basel. Het was tegelijk een soort afscheidsspeech. Maar de terugtredende Nederlandse topman blijft zijn opvolger Sergio Ermotti nog wel een tijdje bijstaan als adviseur, zo zei hij in vlekkeloos Duits.