AkzoNobel presteert boven verwachting

Het concern stelt dat het er goed in is geslaagd met kostenverlagingen en betere prijzen voor zijn verf de winstgevendheid te verbeteren. De winst op verkopen kwam uit op 13,7%, waarmee de doelstelling van 15% in 2020 heel dichtbij komt. „Wij blijven gefocused op onze strategie”, reageert AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker.

"Saai kan ook mooi zijn"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp:

„AkzoNobel bewijst dat saai mooi kan zijn. Door stoïcijns vast te houden aan de eigen strategie kent AkzoNobel in moeilijke marktomstandigheden een heel solide basis.”

AkzoNobel wist zijn bedrijfsresultaat (ebit) over afgelopen drie maanden tot €305 miljoen op te krikken. Dat is ver boven de €287 miljoen, waar analisten vanuit gingen en betekent een stijging van 36% ten opzichte van een jaar geleden.

Beleggers reageerden dan ook enthousiast en het aandeel stond rond het middaguur 4,2% hogere. Analisten van ING temperde het enthousiasme door te stellen dat AkzoNobel zijn beste resultaten altijd in het tweede kwartaal haalt. Zij verwachten daarom niet dat het verfconcern zijn doelstelling, een winstgevendheid van 15%, in 2020 gaat halen.

AkzoNobel is bezig met een kostenbesparing van €200 miljoen tot en met 2020. In het tweede kwartaal schrapte het concern voor €43 miljoen aan kosten. De opbrengsten van de verfproducent blevenvlak ten opzichte van een jaar eerder, op afgerond €2,5 miljard. Als wisselkoerseffecten niet worden meegeteld steeg de omzet met 1%.

De hoeveelheid verkochte verf daalde met 6%. Vanlancker benadrukt dat die daling vooral veroorzaakt wordt door tegenwind in de auto-industrie. Ook door ongunstige valutakoersen verslechtert in sommige delen de marktpositie. „Het zijn omstandigheden waar alle partijen in onze markt mee te maken hebben”, zegt de topman.

Ookal is AkzoNobel dichtbij de doelstellingen die gesteld worden, Vanlacker denkt nog niet aan grote avonturen. Zo zegt hij geen enkele druk te voelen om de Amerikaanse branchegenoot Axalta over te nemen. Axalta, die in 2017 vergeefs AkzoNobel probeerde over te nemen, staat in de etalage. Het concer heroverweegt zijn strategie, waarbij verkoop tot de mogelijkheden behoort.

„Wij zijn dichter bij onze doelstellingen”, erkent Vanlancker. „Maar er is ook nog veel te doen. Onze focus ligt op eind 2020.”