Lodewijk Asscher wordt elke dag uitgescholden

De oud-minister en nog 74 andere joodse Nederlanders van de na-oorlogse generatie komen aan het woord in 75 Facestories. In een indrukwekkend boek met zwart-wit portretten en op Facebook vertellen zij over hun dagelijks leven en hun ouders.

Beryl van Praag Ⓒ ANP

Zoals ook actrice en presentatrice Beryl van Praag, de dochter van voormalig Ajax-voorzitter Jaap van Praag: „Op mijn zeventiende ging hij dood, net toen ik vragen wilde gaan stellen. Hij worstelde met de oorlog, al sprak hij er zelden over. In sommige dingen lijk ik op hem. Zo voel ik me altijd schuldig als ik iets niet doe waar ik geen zin in heb. Dat had hij ook. Misschien omdat een deel van zijn naaste familie Auschwitz niet overleefde.”