Chinese ambassadeur: ’Virus duurt nog twee maanden’

Ambassadeur Xu Hong met Eddy Chan (l.) en Hemmy Wong (r.) foto de telegraaf Ⓒ DE Telegraaf

De Chinese ambassadeur Xu Hong dacht niet lang na over de vraag hoe lang het Coronavirus zijn land nog in zijn greep zal houden: ,,Oh, één tot twee maanden, dan hopen we het onder controle te hebben.” Zijn gastheer Hans Poulis legde simpelweg uit: ,,De temperatuur gaat namelijk weer stijgen en daar kan het virus niet tegen.”