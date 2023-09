Eneco verkoopt als eerste van grote energiebedrijven contract met dagprijzen

Amsterdam - Energiemaatschappij Eneco gaat als eerste van de grote maatschappijen dynamische contracten aanbieden, waarbij de stroomtarieven per uur wisselen en voor aardgas dagelijks een andere prijs te krijgen is. Een batterijauto gaat via een app automatisch laden op het meest voordelige moment.

Bijna 250.000 huishoudens kijken al vooruit wanneer ze goedkoop een wasje kunnen draaien. Ⓒ ANP/HH