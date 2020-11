Volgens TNO waren aangetroffen vezels geen asbest. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Actualiteitenprogramma EenVandaag hoeft een uitzending over mogelijke vervuiling met asbest in make-up van Hema niet te rectificeren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam in kort geding beslist in een zaak die de warenhuisketen tegen de actualiteitenshow had aangespannen.