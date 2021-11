’Nieuwe kabinet gaat jubelton versoberen’

Ouders mogen hun zoon of dochter nu nog maximaal €105.302 belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning, mits het kind tussen de 18 en 40 jaar is. Deze zogenoemde ’jubelton’ mag ook gebruikt worden voor een verbouwing of het aflossen van de hypotheek.

In de praktijk blijkt deze belastingvriendelijke regeling echter de huizenprijzen extra op te jagen. Ook vinden sommige mensen het niet eerlijk dat het voor kinderen met kapitaalkrachtige ouders gemakkelijker is om een woning te kopen.

Van Bruggen Adviesgroep verwacht dan ook dat het nieuwe kabinet de schenkingsregeling gaat versoberen of afschaffen. „Doordat dit boven de markt hangt, kan het daarom raadzaam zijn voor ouders die een schenking overwegen, deze plannen niet te ver voor zich uit te schuiven.”

De hypotheekadviesketen vraagt zich overigens af of het afschaffen van deze regeling veel effect zal hebben. „Ouders kunnen dan alsnog besluiten om een bedrag aan een kind te schenken, waarbij gewoon de schenkbelasting voldaan wordt. Bovendien zou de overheid dan ook de mogelijkheid moeten blokkeren dat kinderen een hypotheek krijgen van hun ouders, waarbij de maandelijkse hypotheeklasten weer worden teruggeschonken”, stelt hypotheekexpert Oscar Noorlag.

Vaders en moeders hebben trouwens ook andere fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden om geld te geven aan hun kroost. Zij mogen dit jaar €6604 belastingvrij schenken per kind. Is de zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar, dan mag er eenmalig €26.881 belastingvrij geschonken worden. Volgt het kind een dure studie, dan mag hij of zij onder voorwaarden zelfs €55.996 belastingvrij ontvangen van pa en ma.