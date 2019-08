’Nederlandse groei raakt in het slop’

ABN zat al onder de gemiddelde verwachting, en gaat nu dus nog iets verder naar beneden. De bankeconomen vrezen dat de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, in combinatie met de toch al wankele industrie in veel landen. „Voor eind 2020 gaan we niet uit van een recessie in een van de grote economieën”, aldus ABN-econoom Han de Jong. „Maar de risico’s zijn wel gegroeid.”

Dit jaar groeit de Nederlandse economie nog met 1,3%, verwacht ABN Amro. Eerder deze maand constateerde Rabobank ook al ’haarscheurtjes’ in de Nederlandse economie. Die bank heeft de verwachtingen nog niet naar beneden bijgesteld.

De economen verwachten dat de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse centrale bank Fed hun belangrijkste rentetarieven nog wat verder verlagen, naar -0,6 respectievelijk +1,5%. Dat doen de centrale banken om de economie te stimuleren.