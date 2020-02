Mogelijk ook vouwtelefoon Samsung te laat om corona

De werkzaamheden in de fabriek worden opgeschort tot maandag om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden, meldt de elektronicagigant. De plek waar de besmette medewerker werkt, blijft een dag langer dicht.

De tijdelijke sluiting kan gevolgen hebben voor de productie van modellen als de Galaxy Z Flip en de Galaxy Fold.

In China, waar het coronavirus voor het eerst is uitgebroken, liggen ook veel fabrieken stil. Dat heeft veel gevolgen voor veel producten die (deels) in China worden gemaakt, waaronder de iPhone 12 die dit najaar moet verschijnen.