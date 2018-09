Belgische 'prooi' ziet niets in overname door Altice

Samen met John Malone neemt Altice-eigenaar Patrick Drahi het voortouw in de consolidatie van de telecomsector. Altice legde onder meer $23 miljard op tafel voor het Franse SFR.

Marktspecialisten zien in de Belgische aanbieder van mobiele telefonie Mobistar de volgende prooi. Altice zou daarvoor zelfs al mogelijkheden onderzocht hebben.

Echter laat cfo Ludovich Pech van Mobistar in gesprek met deze krant weten een overname door Altice niet te zien zitten. „Ik geef de voorkeur aan een echte strategische partij, zoals we nu in onze meerderheidsaandeelhouder Orange hebben, want die heeft een langeretermijnvisie en dat biedt meer zekerheid voor de toekomst”, stelt hij.