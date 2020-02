Brink’s keert terug als geldrijder

Brink’s betaalt $860 miljoen voor de overname van het geldvervoer van G4S in de zeventien landen, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. Hiermee wordt het cashvervoer van Brink’s uitgebreid van 41 naar 55 landen. Het bedrijf heeft hiervoor dan 25.000 medewerkers in dienst, 168 vestigingen en 3700 voertuigen.

G4S nam begin vorig jaar het merendeel van de activiteiten in Nederland over van de failliet gegane concurrent SecurCash. Opmerkelijk detail is dat het Duitse moederbedrijf van SecurCash in 2015 juist het geldtransport van het uit Nederland vertrekkende Brink’s had overgenomen. Door het dalende gebruik van cash in winkels en opnames bij geldautomaten werd het steeds lastiger het geldtransport winstgevend te houden.

In een persbericht stelt Brink’s dat het huidige management van G4S Cash Solutions in Nederland de overgenomen organisatie zal blijven leiden. Het bedrijf heeft duizend man personeel in dienst.

Brink’s zegt van plan zijn te investeren in de verdere groei van de activiteiten. „Contant geld blijft de meest geaccepteerde betaalmethode ter wereld en is goed voor 80% van de consumententransacties wereldwijd”, aldus Brink’s. „In Nederland wordt nog steeds 45% van de consumententransacties in contanten verricht.”