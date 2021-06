Belg drinkt zelf pintje minder, maar Nederlander is er dol op

Dat blijkt uit het jaarrapport van de federatie van Belgische brouwers, waar Vlaamse media over berichten. Belgen dronken in 2020 gezamenlijk 521 miljoen pintjes minder dan in 2019: een afname van 19%.

Café

De verkoop in de horeca halveerde bijna, met een afname van 47,8%. Al dat bier werd niet thuis opgedronken. In supermarkten en bierhandels werd slechts 2,6% meer verkocht. „Duidelijk te weinig om het verlies in de horeca goed te maken”, zegt Krishnan Maudgal, de directeur van de Belgische Brouwers tegen De Tijd.

Belgen zijn al sinds 1990 langzaam steeds minder bier gaan drinken. Dat komt omdat zij het lichtere cafépils vaker inruilen voor zwaardere speciaalbieren. In coronajaar 2020 was die daling echter wel heel sterk.

Faillissementsgolf

De brouwers verwachten dat de situatie vanaf 2022 weer normaal zal zijn. „Als corona na de zomer verdwenen is en er geen grote faillissementsgolf komt.” Biermarktleider AB InBev houdt er echter rekening mee dat de komende jaren 30% van de Belgische cafés en restaurants failliet nog kan gaan als gevolg van de coronacrisis.

De totale export van Belgisch gerstenat nam met 3% af. Dat is de eerste forse daling sinds 1990. Sinds dat jaar is de export van Belgisch bier bijna verzevenvoudigd. Maar de export binnen Europa groeide in 2020 juist, met 3,3%.

Supermarkten

In steeds meer supermarkten in bijvoorbeeld Frankrijk is namelijk Belgisch bier te vinden. In Spanje werd zelfs 23,4% meer verkocht, en in het Verenigd Koninkrijk zelfs 56%. Dat wijten de brouwers aan de Brexit: vlak voor deze een feit werd, sloegen caféhouders massaal Belgisch bier in. Daarna daalde deze export weer.

Naar niet-Europese landen nam de export met 18,3% af. In landen buiten Europa wordt het bier vooral in de horeca verkocht, die leed onder de lockdowns.

Van de 379 Belgische brouwers heeft bijna een derde ernstige financiële problemen. 21 sloten vorig jaar de deuren, maar er kwamen ook 60 nieuwe bij.