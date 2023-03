Premium Het beste van De Telegraaf

’Miljoenenloon BP-baas dreun huishoudens in armoede’

Door Theo Besteman

Ben Looney, man van 10 miljoen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De £10 miljoen beloning over 2022 voor topman Ben Looney van het Britse olie- en gasbedrijf BP is door consumenten- en milieugroepen met hoon en woede ontvangen. De verdubbeling na een recordomzet zou aan mensen die in de kou zitten vanwege hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, niet uit te leggen zijn.