'Damrak staat voor hogere opening'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam staat vrijdag naar verwachting voor een hogere opening. Ook elders in Europa worden openingswinsten verwacht. Optimisme over een nieuwe ronde handelsgesprekken tussen kemphanen China en de Verenigde Staten stimuleert nog altijd het sentiment. Ook houden beleggers de nieuwste ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Daarnaast presenteerden onder andere Beter Bed en OCI cijfers.