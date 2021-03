Oprichters Thuisbezorgd en Adyen stappen in internetsuper Crisp

Hoeveel geld iedereen precies in het bedrijf steekt, wordt niet naar buiten gebracht. Met de nieuwe investeringen wil Crisp onder meer zijn elektrische wagenpark en het assortiment uitbreiden.

De internetsuper bestaat sinds november 2018 en richt zich met zijn app vooral op vers eten. Het assortiment bestaat uit producten afkomstig van meer dan 650 boeren, kwekers en andere producenten.

Vorig jaar groeide Crisp ruim zeven keer in omzet. Inmiddels heeft de onderneming, die bezorgt in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden, meer dan vijfhonderd werknemers in dienst. Meer dan 85 procent van de omzet komt van terugkerende klanten en sinds een jaar is het bedrijf naar eigen zeggen blijvend winstgevend per bestelling.