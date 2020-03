Soepen, sauzen en vlees uit blik houden eigen merknaam. Ⓒ Eigen foto

Voorthuizen - De worstenfusie tussen Zwanenberg Food Group en Struik is afgerond. Vanmiddag worden de werknemers van beide bedrijven ingelicht. De familie van Struik-eigenaar VanDrie Group krijgt een aandeel in het nieuwe vlees- en vleesconservenbedrijf. „Heel spannend, want het is de eerste keer dat iemand van buiten de familie Van der Laan aandeelhouder wordt.”