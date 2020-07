Dieselauto uit de gratie

Benzine is nog onbetwist de lievelingsbrandstof van de meeste automobilisten. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - De dieselbak is uit de gratie. Nog maar 5 procent van de nieuw verkochte auto’s rijdt op diesel, terwijl dat vijf jaar terug nog 22 procent was. Een op de vier nieuwe auto’s is elektrisch of hybride, waarmee zij zich stevig gesetteld hebben in het wagenpark. Benzine is nog onbetwist de lievelingsbrandstof van de meeste automobilisten en scoort met ruim 70 procent het hoogst.