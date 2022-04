Directeur Schiphol nergens te bekennen tijdens rampweek

Binnenland

Kabinet: Schiphol moet problemen zelf oplossen

Het kabinet ziet geen grote rol voor zichzelf weggelegd om de chaos op Schiphol in goede banen te leiden. Dat zegt vicepremier Sigrid Kaag. Volgens haar is het aan KLM en Schiphol om gesprekken te voeren met personeel over hogere lonen en werkdruk.