'Wall Street laat turbulente week achter zich'

Volgende week komen de beleidsmakers van centrale banken als de ECB en de Federal Reserve bij elkaar voor hun jaarlijkse vergadering in Jackson Hole in de staat Wyoming. Vaak wordt dit podium gebruikt om belangrijke monetaire koerswijzigingen aan te kondigen. Kenners kijken in het bijzonder uit naar de toespraak van Fed-baas Jerome Powell.

De handelsperikelen zijn overigens niet helemaal uit zicht. President Donald Trump zei donderdag dat een deal met Peking "onder Amerikaanse voorwaarden" moet plaatsvinden. Eerder gaven de Chinezen aan bereid te zijn om een compromis te sluiten.

Deere

De fabrikant van landbouwmachines Deere had afgelopen kwartaal last van het handelsconflict. Het bedrijf werd somberder over de winst voor heel het jaar en zette minder omzet en een lager nettoresultaat in de boeken. De klanten van Deere stelden uitgaven aan nieuwe apparatuur uit omdat ze onzeker zijn over de export van hun goederen.

Ook chipsectorbedrijven toonden zich gevoelig voor de handelsvete. De toeleverancier aan de chipsector Applied Materials zag in het voorbije kwartaal zijn omzet en winst slinken. Het bedrijf wees op de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. De resultaten waren wel beter dan verwacht door analisten. Ook producent van chips en grafische kaarten Nvidia behaalde een lagere omzet en zag zijn winst halveren vergeleken met een jaar eerder.

Bouwmarkt

Verder was een onverwachte neergang op de bouwmarkt een domper. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde in juli met 4 procent in vergelijking met een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een kleine toename.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,4 procent in de plus op 25.579,39 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,3 procent, tot 2847,60 punten. Technologiebeurs Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt tot 7766,62 punten.