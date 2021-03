Oud-bouwbaas adviseert rvc Schiphol over bouw: ’Geen belangenverstrengeling’

Oud-Heijmans-topman Bert van der Els is na een afkoelperiode van vier jaar adviseur geworden. Ⓒ Dijkstra/ANP/HH/De Telegraaf

Er is geen sprake van een belangenconflict bij luchthaven Schiphol in de adviseur van de raad van commissarissen Bert van der Els, de oud-topman van bouwconcern Heijmans. Dat zegt voorzitter Louise Gunning van de raad van commissarissen (rvc) van Schiphol tegen De Telegraaf. Uit het deze week verschenen jaarverslag van de luchthaven blijkt dat Van der Els sinds vorig jaar april de rvc adviseert over bouwprojecten.