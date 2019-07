Sif maakt 114 palen voor Vattenfall

Het gaat om een opdracht van 113 kiloton. Daarvan was 75 kiloton (76 palen) al opgenomen in het orderboek van Sif. "Ons orderboek voor de periode 2020-2021 loopt nu vol tot 300 kiloton, waarvan 80 kiloton in exclusieve onderhandelingen", zo laat topman Fred van Beers weten in een verklaring.

Energieconcern Vattenfall, tot voor kort in Nederland bekend als Nuon, gaat op ongeveer twintig kilometer voor de kust van Den Haag een windpark bouwen dat in 2022 klaar moet zijn met een vermogen van 760 megawatt. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van 1 miljoen huishoudens.