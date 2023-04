Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw treuzelt te veel met studie: man hoeft geen alimentatie te betalen

Amsterdam - Wie partneralimentatie ontvangt moet wel proberen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Anders kan de rechter bepalen dat de ex-partner niet meer hoeft te betalen. Dat overkomt een vrouw die al dertien jaar bezig is met de pabo, een vierjarige studie. Haar ex-man mag van de rechtbank in Leeuwarden de geldkraan dichtdraaien.