’Licht hogere AEX kijkt uit naar Fed-notulen’

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen woensdag vooruit ondanks de verliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio toonde herstel en sloot 0,6% hoger dankzij een sterke stijging van de Japanse export in juli.

In Nieuw-Zeeland hield de centrale bank de rente woensdag ongewijzigd op 0,25%. Economen hadden verwacht dat Nieuw-Zeeland het eerste land zou zijn in de regio Azië-Pacific waar de rente zou worden verhoogd sinds de uitbraak van de coronapandemie. Vanwege de nieuwe lockdown in het land heeft de centrale bank echter besloten het rentetarief onveranderd te laten.

ING stapt na drie jaar alweer uit Makelaarsland. De bank doet haar meerderheidsbelang over aan twee directeuren van de online makelaar. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

ICT Group boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en winst. Eerder deze maand werd al bekend dat het bedrijf definitief wordt overgenomen door NPM Capital en Teslin. Begin september verdwijnt het aandeel ICT Group vervolgens van de beurs.

Heijmans kondigde aan een opdracht te hebben gekregen van Rijkswaterstaat voor het vervangen van verkeerssystemen en verlichting in Midden- en Zuid-Nederland. De opdracht levert het bouwbedrijf een omzet op van ongeveer €32 miljoen.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index won 0,1% tot 770,79 punten en de AMX klom 0,4% tot 1094,20 punten. Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex zakte 0,8% tot 35.343,28 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7% en technologiebeurs Nasdaq ging 0,9% omlaag.

De euro was $1,1711 waard, tegenover $1,1771 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2% tot $66,74. Brentolie kostte ook 0,2% meer, op $69,18 per vat.

