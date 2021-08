Takeaway en Prosus helpen AEX vooruit

Rond 14.10 uur staat de AEX-index 0,2% hoger op 772,4 punten. De AMX stijgt 0,6% naar 1100,4 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%) en Parijs (-0,3%) kleuren rood, terwijl Frankfurt dichtbij de slotstand van dinsdag blijft.

„Er valt vandaag niet zoveel te beleven op de markten”, zegt macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank). Goed nieuws is volgens hem wel dat uit cijfers blijkt dat de industriële productie in de VS groeit, terwijl de detailhandelsverkopen er iets over het hoogtepunt heen lijken. „De economie komt daarmee wat meer in balans.”

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,6% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vlak tot licht lager. De Amerikaanse beurzen daalden dinsdag 0,7% tot 0,9%.

’Hint van Fed-voorzitter Powell’

Beleggers krijgen vanavond de vergadernotulen voorgeschoteld van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS. Zij hopen daarin meer aanwijzingen te vinden voor het toekomstige rentebeleid van de Fed.

Koopman verwacht echter dat de Fed-notulen geen verrassingen gaan opleveren. Hij houdt er wel rekening mee dat centrale bankvoorzitter Jerome Powell volgende week tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole een hint zal geven dat de Fed de economie minder gaat stimuleren. „Als Powell dat volgende week niet doet, verwachten wij dat hij in september aangeeft dat de Fed ergens in het najaar op ’tapering’ overgaat.”

In Nieuw-Zeeland hield de centrale bank de rente woensdag trouwens ongewijzigd op 0,25%. Economen hadden verwacht dat Nieuw-Zeeland het eerste land zou zijn in de regio Azië-Pacific waar de rente zou worden verhoogd sinds de uitbraak van de coronapandemie. Vanwege de nieuwe lockdown in het land heeft de centrale bank echter besloten het rentetarief onveranderd te laten.

In de AEX is Just Eat Takeaway de koploper met een plus van 5,9%. Het maaltijdenbestelbedrijf ging dinsdag al 2,5% omhoog na de publicatie van zijn halfjaarresultaten.

Prosus wordt 5% meer waard. De techinvesteerder profiteert van meevallende kwartaalcijfers van zijn Chinese deelneming Tencent, die een sterke vraag naar games meldt. Tencent ziet ook de advertentie-inkomsten groeien.

Verlichtingsproducent Signify (-0,8%) staat onderaan bij de hoofdfondsen. ING (-0,8%) stapt na drie jaar alweer uit Makelaarsland. De bank doet haar meerderheidsbelang over aan twee directeuren van de online makelaar. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

In de AMX is TKH (+5,2%) de grootste stijger. Het technologieconcern won dinsdag al 8,5% na meevallende halfjaarcijfers.

Opvallend is ook de koerswinst van laadpalenfabrikant Alfen (+3,7%). De Raad van State heeft het groene licht gegeven voor laadpalen voor elektrische auto’s bij benzinestations langs de snelweg. De meeste bezwaren daartegen van snellaadbedrijf Fastned (-0,7%) werden afgewezen.

Smallcapfonds Heijmans (-1,1%) kondigde aan een opdracht te hebben gekregen van Rijkswaterstaat voor het vervangen van verkeerssystemen en verlichting in Midden- en Zuid-Nederland. De opdracht levert het bouwbedrijf een omzet op van ongeveer €32 miljoen.

De lokaal genoteerde ICT Group (-0,4%) boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en winst. Eerder deze maand werd al bekend dat het bedrijf definitief wordt overgenomen door NPM Capital en Teslin. Begin september verdwijnt het aandeel ICT Group vervolgens van de beurs.

