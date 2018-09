Duitse economie herstelt sneller dan voorzien

De Bundesbank is een stuk positiever geworden over de economische ontwikkeling dit jaar. De groei over heel 2015 komt naar verwachting uit op 1,7 procent, tegen een prognose van 1 procent in december. De groeiverwachting voor 2016 is verhoogd van 1,6 procent naar 1,8 procent.

De werkgelegenheid in grootste economie in de eurozone trekt stevig aan en daarmee ook de consumentenbestedingen. Ook de lagere brandstofprijzen helpen de koopkracht vooruit. Bovendien wordt de export geholpen door de waardedaling van de euro en door de aantrekkende groei in de rest van het eurogebied, zei president Jens Weidmann van de Bundesbank.

Mede door het stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), waar Weidmann naar verluidt fel tegen was, trekt de inflatie in Duitsland vanaf volgend jaar sterk aan. Dit jaar stijgen de prijzen nog met slechts 0,5 procent, voor 2016 en 2017 wordt een inflatie van achtereenvolgens 1,8 procent en 2,2 procent voorzien.