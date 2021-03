’Invloed corona op AOW-leeftijd lijkt nog klein’

Premium Verhalen achter het nieuws

Dit is het verhaal achter de ’stomafoto’ die viral ging

Het is nog maar een jaar geleden dat voormalig lingerie- en swimwear model Lynn Quanjel (28) een stoma kreeg. Door een plots opkomende ontsteking in haar dikke darm werd het plaatsen van een stoma een kwestie van leven of dood. Vorige week ging de foto waarop ze voor HEMA in lingerie met haar stoma ...