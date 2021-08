Hogere beurzen VS zetten records neer

Met nog bijna twee uren te gaan, noteert de Dow Jones-index 0,3% hoger. De S&P 500 stijgt 0,3%. De Nasdaq klimt 0,5%, geholpen door plussen voor techgiganten als Google-moeder Alphabet (+1%) en Amazon (+1,1%). Google-zusterbedrijf Waymo biedt trouwens zijn zelfrijdende taxi’s nu ook aan in San Francisco. Daar kan een beperkt aantal mensen de auto’s van het bedrijf met een app oproepen. Binnen drie jaar wil Waymo het voor iedereen mogelijk maken om zijn zelfrijdende taxi’s te gebruiken.

Best Buy kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en werd beloond met een winst van 10,4%. Een andere onderneming die de boeken over de afgelopen periode opende, was cyberveiligheidsbedrijf Palo Alto Networks (+19,5%).

De oliefondsen wisten opnieuw te profiteren van de verder stijgende olieprijzen. Zo gingen grote maatschappijen als Chevron (+1,2%) en ExxonMobil (+0,8%) vooruit.

De in New York genoteerde Chinese bedrijven waren ook gewild. Zo won taxidienst Didi Global 12,8%. De webwinkelbedrijven JD.com (+13,8%) en Alibaba (+6,4%) zaten eveneens flink in de lift.

Bekijk ook: Feestelijke AEX zet recordreeks voort

Bittere pil voor Johnson & Johnson

Johnson & Johnson liet echter 1,2% liggen. Zes Amerikaanse staten stemmen niet volledig in met het voorstel van het farmacieconcern en drie medicijnendistributeurs om voor $26 miljard te schikken in de opiatencrisis. Ze houden de bedrijven medeverantwoordelijk voor het veroorzaken van de ’epidemie’ rond deze zware pijnstillers in de VS. De afgelopen twintig jaar zou overmatig gebruik van deze middelen al honderdduizenden Amerikanen het leven hebben gekost.

Just Eat Takeaway werd 1,2% hoger verhandeld op de Nasdaq. De Nederlandse maaltijdenbezorger wordt verwijderd uit de FTSE 100-index van de Londense beurs.

Beleggers op Wall Street kijken verder uit naar de vergadering van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole en de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve over de economische vooruitzichten op vrijdag.