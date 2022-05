Start-up robotuitzender krijgt kapitaal om sneller te groeien

Freeday is in oktober 2020 gelanceerd door de oprichters van digitaal strategiebureau Numa en softwareontwikkelaar Ciphix. Het platform van Freeday biedt bedrijven de mogelijkheid om hun personeelsbestand uit te breiden met digitale medewerkers voor repetitieve taken zoals het vastleggen, verwerken of analyseren van gegevens.

Klantcontact

De virtuele assistenten kunnen bijvoorbeeld helpen bij klantcontact of bij de financiële administratie. Naast het leveren van de software helpt Freeday bedrijven bij het trainen en daadwerkelijk starten van de nieuwe digitale medewerkers.

Freeday wil het groeigeld gebruiken om de ontwikkeling op te schalen, strategische partnerschappen uit te breiden en uit te rollen naar nieuwe markten en industrieën.