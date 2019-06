Royal Delft wil dik 1,7 miljoen ophalen

Het beursgenoteerde bedrijf lanceert hiervoor een emissie op basis van inschrijfrechten en onderschrijving van in totaal 159.197 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van 10,89 euro per aandeel. De periode waarin de aandeelhouders met gebruik van hun inschrijfrechten kunnen inschrijven op de aangeboden stukken begint op 20 juni en eindigt op 3 juli. Daarbij geldt dat je met 31 inschrijfrechten kan inschrijven op zes aandelen. Stukken waarop niet door de aandeelhouders wordt ingeschreven worden met uitsluiting van verdere voorkeursrechten uitgegeven aan Boron Investments.

Voor Royal Leerdam Crystal ligt een verhuizing naar een nieuwe locatie in het centrum van Leerdam in het verschiet. De verplaatsing brengt volgens het bedrijf flinke groeikansen met zich mee, omdat bezoekers dan een kijkje achter de schermen kunnen krijgen bij het productieproces. Om dit te kunnen realiseren is een bedrag nodig van 2,7 miljoen euro, werd eerder dit jaar al aangekondigd. Toen werd ook al gezegd dat deze investering deels met een aandelenuitgifte zou worden gefinancierd.