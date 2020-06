’Britse tak Tata Steel mogelijk deels genationaliseerd’

Het zou de eerste forse lening zijn onder Project Birch, waarmee de Britse overheid strategisch belangrijke bedrijven die onder meer getroffen zijn door de coronacrisis wil helpen. Naar verluidt gaat het om een staatslening van 500 miljoen pond, omgerekend ruim 553 miljoen euro.

Mede-eigenaar

In overheidskringen gaat het plan rond om, ’onder specifieke omstandigheden’, de Britse staat zelfs mede-eigenaar te laten worden van de staalreus, aldus de FT. Dat zou voor het eerst in meer dan dertig jaar zijn.

Bedrijven die een beroep doen op Project Birch, moeten alle andere mogelijkheden hebben uitgeput. Ook staan er strenge voorwaarden tegenover. In het geval van Tata Steel onder meer over het verminderen van de CO2-uitstoot en personeelsgaranties. Dat laatste ligt binnen Tata gevoelig, want het hoofdkantoor in India wil juist banen in Europa schrappen – personeel van de vestiging in IJmuiden heeft om die reden al meerdere keren het werk neergelegd.

Mislopen

Bij Tata Steel werken in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 8000 mensen. De onderneming bezit onder meer de grootste staalfabriek van het land in Port Talbot in Wales. De deal komt mogelijk al binnen enkele dagen rond, maar zou volgens bronnen ook nog zomaar kunnen mislopen. Tata Steel zelf wil niet reageren. „Het zou niet gepast zijn om commentaar te geven op lopende discussies met regeringen”, aldus de onderneming.

De Britse staalindustrie is de afgelopen jaren van de ene crisis in de andere geraakt. Internationale concurrentie, hoge productiekosten en lage investeringen ondermijnden de sector. Door de tijdelijke sluiting van delen van de Britse economie als gevolg van de coronacrisis is de vraag van Britse autofabrikanten en bouwlocaties naar staal afgenomen.