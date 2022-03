Verkoop van biermerk Bud gaat ook in ijskast bij Russen

AB InBev brouwt zijn Bud-bier in Rusland alleen niet zelf. Daarvoor werkt de onderneming samen met het Turkse Anadolu Efes in een zogeheten joint venture. Die partij is gevraagd om de productie en verkoop van Bud in Rusland te staken.

Het samenwerkingsverband AB InBev-Efes heeft elf brouwerijen in Rusland, waar 3500 mensen werken, en drie in Oekraïne met 1800 werknemers. AB InBev laat weten dat het personeel komende tijd wel gewoon uitbetaald zal worden.

De brouwer voegde er met betrekking tot het conflict in Oekraïne aan toe ook samen te werken met het Rode Kruis en lokale hulporganisaties. Op die manier zou geholpen worden met het leveren van voedsel, dekens, medische benodigdheden en drinkwater in het oorlogsgebied en aan vluchtelingen in de regio.

Er komen momenteel aanhoudend aankondigingen van bedrijven met stappen om Rusland te boycotten. Vrijdag heeft voedingsmiddelenconcern Nestlé bijvoorbeeld laten weten bepaalde producten voorlopig niet meer te leveren aan de Russische markt.

Dat gaat dan om de export van artikelen die als niet-essentieel bestempeld worden, waaronder Nespresso-koffie en San Pellegrino-water. Het Zwitserse bedrijf zal Rusland wel nog steeds voorzien van bijvoorbeeld babyvoeding, ontbijtgranen en speciale voeding voor huisdieren.