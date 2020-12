Kantelende chauffeur dronken ’door desinfectiemiddel’

Amsterdam - Was de truckchauffeur die zijn wagen in Duitsland hardhandig in de berm parkeerde en daarop kantelde echt dronken, of sloeg het alcoholapparaat uit omdat hij bovenmatig vaak zijn handen desinfecteerde? De chauffeur beweert het laatste in de rechtszaak die om zijn ontslag draait, maar zijn werkgever gelooft hem niet. Ook de kantonrechter in Arnhem gaat niet mee in het verhaal.